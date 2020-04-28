Єврокомісія розробить правила безпечної роботи туристичних об'єктів на тлі пандемії   

Європейська комісія запропонує заходи з підтримки туристичного сектору ЄС напередодні літнього сезону, серед яких - розробка керівництва з безпечної роботи туристичних об'єктів по всьому Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії, про це йшлося у понеділок на відеоконференції міністрів ЄС, відповідальних за питання туризму.

На онлайн-зустрічі комісія представила заходи, вже прийняті для підтримки туристичного сектора, а також плани щодо спільної відповіді ЄС для відновлення екосистеми туризму.

"У зв'язку з цим комісія пропонуватиме заходи для подальшої допомоги сектору напередодні літнього сезону. Серед цих заходів комісія розглядає протоколи, які повинні направляти безпечну експлуатацію туристичних об'єктів по всьому ЄС", - заявили у Єврокомісії.

Як повідомлялось, на відеоконференції 27 квітня країни-члени ЄС виступили за створення спільного плану відновлення туристичної галузі після пандемії коронавірусу, включно з відшкодуванням вартості подорожей для громадян країн-членів ЄС.

Міністри закликали Європейську комісію у пріоритетному порядку визначити, яким буде спільний підхід ЄС до подальшої організації роботи туристичних операторів.

Раніше у Єврокомісії повідомили про збитки у розмірі від 275 до 400 мільярдів євро для європейського туризму через пандемію коронавірусу.