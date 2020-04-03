У Німеччині на найбільшому стадіоні країни відкрили центр боротьби з коронавірусом

Німецький футбольний клуб "Боруссія" з міста Дортмунд оголосив про надання у користування свого стадіону "Сігнал Ідуна Парк" для боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті клубу.

З суботи, 4 квітня, пацієнтів з підозрою на коронавірус та пацієнтів із відповідними симптомами будуть привозити в медичний центр, обладнаний в районі північної трибуни стадіону.

У центрі оцінюватимуть ступень тяжкості захворювання та прийматимуть рішення про амбулаторну або стаціонарну допомогу.

"Наш стадіон є основною точкою для майже всіх в Дортмунді та околицях, а завдяки технічним, інфраструктурним та просторовим умовам – це ідеальне місце для активної допомоги людям, які потенційно заражені коронавірусом", - сказав глава правління клубу Ганс-Йоахім Вацке.

"Сігнал Ідуна Парк" - найбільший футбольний стадіон Німеччини, під час футбольних матчів він може вмістити 81 000 вболівальників.

Нагадаємо, у Німеччині кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 1017 осіб, з них 145 померли протягом останньої доби.

Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останньої доби зросла на 6714, до 79 696.

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