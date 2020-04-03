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В Германии на самом большом стадионе страны открыли центр борьбы с коронавирусом

Пятница, 3 апреля 2020, 19:18

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд объявил о предоставлении в пользование своего стадиона "Сигнал Идуна Парк" для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте клуба.

С субботы, 4 апреля, пациентов с подозрением на коронавирус и пациентов с соответствующими симптомами будут привозить в медицинский центр, оборудованный в районе северной трибуны стадиона.

 

В центре будут оценивать степень тяжести заболевания, и принимать решение об амбулаторной или стационарной помощи.

"Наш стадион является основной точкой для многих в Дортмунде и окрестностях, а благодаря техническим, инфраструктурным и пространственным условиям - это идеальное место для активной помощи людям, которые потенциально зараженные коронавирусом", - сказал глава правления клуба Ханс-Йоахим Вацке.

"Сигнал Идуна Парк" - крупнейший футбольный стадион Германии, во время футбольных матчей он может вместить 81 000 болельщиков.

Напомним, в Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигло 1017 человек, из них 145 умерли за последние сутки.

Число подтвержденных случаев заболевания за последние сутки выросло на 6714 до 79696.

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Коронавирус Германия
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