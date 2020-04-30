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Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 24 тисячі

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Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 24 тисячі

Четвер, 30 квітня 2020, 07:49

Від коронавірусної хвороби у Франції від початку епідемії померли 24087 людей.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За останню добу жертвами коронавірусу стали 427 людей, попередньої доби повідомлялося про 367 померлих.

Загалом від початку епідемії в лікарнях померли  15,053, у закладах опіки – 9034.

Лікарні Франції минулої доби прийняли 1,070 нових пацієнтів, однак кількість виписок перевищила цю цифру і наразі число тих, хто видужав, перевищує число на даний момент госпіталізованих на 650.

4,207 пацієнтів перебувають у реанімації. Це на 180 менше, ніж напередодні.

Як повідомлялося, Національні збори Франції підтримали план уряду щодо виходу з карантину, який має розпочатися 11 травня.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Франція
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