Число жертв коронавируса во Франции превысило 24 тысячи

От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии умерли 24087 человек.

Таковы последние данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

За последние сутки жертвами коронавирус стали 427 человек, за предыдущие сутки сообщалось о 367 умерших.

Всего с начала эпидемии в больницах скончались 15,053, в учреждениях опеки – 9034.

Больницы Франции прошедшие сутки приняли 1,070 новых пациентов, однако количество выписок превысило эту цифру и сейчас число тех, кто выздоровел, превышает число на данный момент госпитализированных на 650.

4,207 пациентов находятся в реанимации. Это на 180 меньше, чем накануне.

Как сообщалось, Национальное собрание Франции поддержало план правительства по выходу из карантина, который должен начаться 11 мая.