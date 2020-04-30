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Гелікоптер НАТО зник з радарів над Іонічним морем - ЗМІ

Четвер, 30 квітня 2020, 08:05

Гелікоптер, який бере участь у постійній морській групі НАТО (SNMG2), зник в морі на захід від грецького острова Кефалонія.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на грецьке державне телебачення, передає "Європейська правда".

Гелікоптер перебував в італійському повітряному просторі, коли зник з радарів.

Італійський і турецький фрегати, які були частиною операції, шукають гелікоптер і зниклих членів екіпажу.

Гелікоптер CH-124 належить збройним силам Канади, на його борту – шість людей.

Розвідувальна операція за участю гелікоптера розпочалася у середу у грецьких водах, в ній спочатку брав участь і грецький фрегат, який залишився у водах Греції.

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