Гелікоптер НАТО зник з радарів над Іонічним морем - ЗМІ
Четвер, 30 квітня 2020, 08:05
Гелікоптер, який бере участь у постійній морській групі НАТО (SNMG2), зник в морі на захід від грецького острова Кефалонія.
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на грецьке державне телебачення, передає "Європейська правда".
Гелікоптер перебував в італійському повітряному просторі, коли зник з радарів.
Італійський і турецький фрегати, які були частиною операції, шукають гелікоптер і зниклих членів екіпажу.
Гелікоптер CH-124 належить збройним силам Канади, на його борту – шість людей.
Розвідувальна операція за участю гелікоптера розпочалася у середу у грецьких водах, в ній спочатку брав участь і грецький фрегат, який залишився у водах Греції.
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