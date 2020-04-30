Вертолет НАТО исчез с радаров над Ионическим морем - СМИ
Четверг, 30 апреля 2020, 08:05
Вертолет, участвующий в постоянной морской группе НАТО (SNMG2), исчез в море к западу от греческого острова Кефалония.
Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на греческое государственное телевидение, передает "Европейская правда".
Вертолет находился в итальянском воздушном пространстве, когда исчез с радаров.
Итальянский и турецкий фрегаты, которые были частью операции, ищут вертолет и пропавших членов экипажа.
Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады, на его борту – шесть человек.
Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала принимал участие и греческий фрегат, который остался в водах Греции.
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