Греція на тлі пандемії хоче відмовитись від факсів у держустановах 

Греція може відмовитись від факсів у державних установах в рамках нової цифрової реформи, запропонованої в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр державного і цифрового управління Кіріакос Пьєрракакіс хоче, щоб усі державні департаменти перейшли на електронний документообіг. Індекс ЄС цифрової економіки та суспільства помістив Грецію на 26 місце з 28 держав-членів. Рейтинг аналізував такі заходи, як зв’язок, цифрові публічні послуги і інтеграцію цифрових технологій.

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Карантинні заходи через коронавірус змусили багатьох греків вперше використовувати онлайн-сервіси. В останні тижні Греція запустила сайт gov.gr для доступу громадян до державних послуг, не виходячи з дому. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив парламенту, що вебсайт є "порталом нової цифрової держави".

Новий цифровий законопроєкт пропонує створити Національний реєстр цивільних комунікацій і зобов'язує департаменти спілкуватися з громадянами в електронному вигляді.

Кожен грек також отримає унікальний цифровий ідентифікаційний номер, щоб отримати доступ до державних послуг, не виходячи з дому і не використовуючи роздруковані документи. Це допоможе збільшити прозорість уряду та скоротить бюрократію.

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