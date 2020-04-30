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Греция на фоне пандемии хочет отказаться от факсов в госучреждениях

Четверг, 30 апреля 2020, 09:23

Греция может отказаться от факсов в государственных учреждениях в рамках новой цифровой реформы, предложенной в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр государственного и цифрового управления Кириакос Пьерракакис хочет, чтобы все государственные департаменты перешли на электронный документооборот. Индекс ЕС цифровой экономики и общества поместил Грецию на 26-е место из 28 государств-членов. Рейтинг анализировал такие сферы, как связь, цифровые публичные услуги и интеграцию цифровых технологий.

Карантинные мероприятия заставили многих греков впервые использовать онлайн-сервисы. В последние недели Греция запустила сайт gov.gr для доступа граждан к государственным услугам, не выходя из дома. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил парламенту, что веб-сайт является "порталом нового цифрового государства".

Новый цифровой законопроект предлагает создать Национальный реестр гражданских коммуникаций и обязывает департаменты общаться с гражданами в электронном виде.

Каждый грек также получит уникальный цифровой идентификационный номер, чтобы получить доступ к государственным услугам, не выходя из дома и не используя распечатанные документы. Это поможет увеличить прозрачность правительства и сократит бюрократию.

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