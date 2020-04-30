В МЗС Литви прогнозують відкриття кордонів між країнами Балтії з 18 травня

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви напередодні обговорили на відеозустрічі питання про відкриття руху між країнами та співробітництво країн Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Учасники зустрічі намітили метою виробити спільно скоординоване рішення і погодили основні питання тристоронніх переговорів.

Міністри вирішили, що проблема скасування обмежень повинна вирішуватися міністрами, до компетенції яких входять питання охорони здоров'я, а вищі посадові особи трьох країн почнуть консультації щодо скоординованого підходу на початку наступного тижня.

За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, попередні уявлення сторін говорять про те, що кордони можна було відкрити з 18 травня, але про конкретику говорити зараз не можна.

Наступний раунд переговорів між міністрами закордонних справ відбудеться 8 травня.