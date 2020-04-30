В МИД Литвы прогнозируют открытие границ между странами Балтии с 18 мая

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы накануне обсудили на видеовстрече вопрос об открытии движения между странами и сотрудничестве стран Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Участники встречи наметили целью выработать совместно скоординированное решение и согласовали основные вопросы трехсторонних переговоров.

Министры решили, что проблема отмены ограничений должна решаться министрами, в компетенцию которых входят вопросы здравоохранения, а высшие должностные лица трех стран начнут консультации относительно скоординированного подхода в начале следующей недели.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, предыдущие представления сторон говорят о том, что границы можно было открыть с 18 мая, но о конкретике говорить сейчас нельзя.

Следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел состоится 8 мая.