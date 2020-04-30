Церква в Румунії назвала богохульством кампанію, яка зображає лікарів святими

Православна церква в Румунії у середу розкритикувала рекламну кампанію, в якій лікарі, що борються з епідемією коронавірусу, зображені як святі з ореолами у формі вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Кампанію створило міжнародне рекламне агентство McCann Worldgroup спільно з місцевою художницею. Речник церкви Василе Банеску назвав кампанію "блюзнірською" і "візуальною образою християнської іконографії".

За словами Банеску, ця кампанія "відзначена поганим смаком, що живиться невіглаством і огидною ідеологією, яка знає тільки, як карикатуризувати християнство".

Плакати, які можна було побачити в Бухаресті, також є образливими для лікарів, які "не вважають себе святими ... і не просять публічного поклоніння", сказав Банеску.

У відповідь на критику офіційні особи Бухареста заявили, що попросять зняти плакати.

Католицька церква в Румунії поки не висловила свою офіційну позицію щодо кампанії. Водночас представник Архиєпархії в Бухаресті Сербан Тарчизіу заявив місцевим ЗМІ, що він високо цінує "спробу проілюструвати прекрасну ідею в візуальному стилі" деяких релігій.