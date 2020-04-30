Церковь в Румынии назвала богохульством кампанию, изображающую врачей святыми

Православная церковь в Румынии в среду раскритиковала рекламную кампанию, в которой врачи, которые борются с эпидемией коронавируса, изображены как святые с ореолами в форме вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Кампанию создало международное рекламное агентство McCann Worldgroup совместно с местной художницей. Представитель церкви Василе Банеску назвал кампанию "кощунственной" и "визуальным оскорблением христианской иконографии".

По словам Банеску, эта кампания "отмечена плохим вкусом, питается невежеством и отвратительной идеологией, которая знает только, как делать карикатуры на христианство".

Плакаты, которые можно было увидеть в Бухаресте, также являются оскорбительными для врачей, которые "не считают себя святыми... и не просят публичного поклонения", сказал Банеску.

В ответ на критику официальные лица Бухареста заявили, что попросят снять плакаты.

Католическая церковь в Румынии пока не высказала свою официальную позицию относительно кампании. В то же время представитель архиепархии в Бухаресте Сербан Тарчизио заявил местным СМИ, что он высоко ценит "попытку проиллюстрировать прекрасную идею в визуальном стиле" некоторых религий.