Боррель: тема України досі дуже важлива для ЄС, незважаючи на коронавірус

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевняє, що проблеми України не відійшли на другий план через пандемію коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК, повідомляє "Європейська правда".

"Через коронавірус може здатися, що українська проблема відійшла на другий план, але насправді ця тема, як і раніше, вкрай важлива", - заявив Боррель.

За його словами, саміт "нормандської четвірки" в Парижі в грудні минулого року створив нову динаміку, і потрібно зробити все, щоб використовувати це вікно можливостей по максимуму.

"Слід реалізовувати узгоджені заходи, в тому числі що стосуються пунктів переходу вздовж лінії зіткнення, звільнення утримуваних осіб. Деякі з цих заходів вже були реалізовані, і, сподіваюся, на цьому прогрес не зупиниться. Обмін утримуваними особами сам по собі не поліпшить життя людей в зоні конфлікту, а ось довгострокове припинення вогню - може", - зазначив глава європейської дипломатії.

"Зі свого боку ЄС залишається прихильний підтримці України і готовий виділяти додаткові ресурси для роботи місії ОБСЄ", - додав він.

Як, відомо, 30 квітня відбудеться відео конференція глав МЗС країн нормандського формату.

Як повідомив напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба, на запланованій онлайн-зустрічі глави МЗС країн нормандського формату оцінять стан реалізації нормандських домовленостей в Парижі, спробують встановити причини стагнації мирного процесу та розроблять рішення, необхідні для надання імпульсу роботі Тристоронньої контактної групи.