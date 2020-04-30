Боррель: тема Украины до сих пор очень важна для ЕС, несмотря на коронавирус

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель уверяет, что проблемы Украины не отошли на второй план из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в интервью РБК, сообщает "Европейская правда".

"Из-за коронавируса может показаться, что украинская проблема отошла на второй план, но на самом деле эта тема по-прежнему крайне важна", - заявил Боррель.

По его словам, саммит "нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года создал новую динамику, и нужно сделать все, чтобы использовать это окно возможностей по максимуму.

"Следует реализовывать согласованные меры, в том числе касающиеся пунктов перехода вдоль линии соприкосновения, освобождения удерживаемых лиц. Некоторые из этих мер уже были реализованы, и, надеюсь, на этом прогресс не остановится. Обмен удерживаемыми лицами сам по себе не улучшит жизнь людей в зоне конфликта, а вот долгосрочное прекращение огня - может", - отметил глава европейской дипломатии.

"Со своей стороны, ЕС сохраняет преданность поддержке Украины и готов выделять дополнительные ресурсы для работы миссии ОБСЕ", - добавил он.

Как, известно, 30 апреля состоится видео конференция глав МИД стран нормандского формата.

Как сообщил накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на запланированной онлайн-встрече главы МИД стран нормандского формата оценят состояние реализации нормандских договоренностей в Париже, попытаются установить причины стагнации мирного процесса и разработают решения, необходимые для придания импульса работе Трехсторонней контактной группы.