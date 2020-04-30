У Боснії за перевезення мігрантів затримали українця
Четвер, 30 квітня 2020, 11:47
У середу поліцейські співробітники Державного агентства розслідувань і захисту Боснії та Герцеговини заарештували у Мостарі громадянина України за підозрою у контрабанді людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.
Згідно із заявою агентства, під час обшуку транспортного засобу, за кермом якого був українець, було виявлено 8 людей. Вони виявилися мігрантами з Афганістану і Пакистану.
Транспортний засіб підозрюється у використанні при організації перевезення мігрантів та був конфіскований.
Підозрюваний доставлений в приміщення агентства розслідувань і захисту. У справі розпочали розслідування.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua