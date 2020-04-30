В Боснии за перевозку мигрантов задержали украинца
Четверг, 30 апреля 2020, 11:47
В среду полицейские сотрудники Государственного агентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали в Мостаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде людей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.
Согласно заявлению агентства, во время обыска транспортного средства, за рулем которого был украинец, были обнаружены восемь человек. Они оказались мигрантами из Афганистана и Пакистана.
Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и было конфисковано.
Подозреваемый доставлен в помещение агентства расследований и защиты. Начато расследование.
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