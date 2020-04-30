В Боснии за перевозку мигрантов задержали украинца

В среду полицейские сотрудники Государственного агентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали в Мостаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

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Согласно заявлению агентства, во время обыска транспортного средства, за рулем которого был украинец, были обнаружены восемь человек. Они оказались мигрантами из Афганистана и Пакистана.

Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и было конфисковано.

Подозреваемый доставлен в помещение агентства расследований и защиты. Начато расследование.