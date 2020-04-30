Франція виділяє 20 млн євро, аби люди на тлі пандемії пересіли на велосипеди
Уряд Франції оголосив про реалізацію плану на 20 мільйонів євро, аби заохотити людей пересісти на велосипеди на тлі пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.
Уряд Франції вважає, що користування велосипедом є хорошим способом забезпечити соціальну дистанцію та дозволить зберегти забруднення повітря на низькому рівні, коли люди почнуть повертатись на роботу після карантину.
"Ми хочемо, щоб цей період став кроком уперед велосипедної культури, і велосипед в деякому сенсі став маленьким королем виходу з карантину", - пояснила міністр екологічного та інклюзивного переходу Елізабет Борн.
Із запропонованого 20-мільйонного пакета коштів передбачається виділення по 50 євро на ремонт велосипедів у зареєстрованих механіків. У Франції є 30 мільйонів вживаних велосипедів.
Фінансування також допоможе оплатити велонавчання і тимчасові паркувальні місця.
Місцеві органи влади також заохочуються встановлювати велосипедні доріжки по всій країні.
За словами міністра, в звичайний час 60% поїздок у Франції становлять менше 5 кілометрів, і це робить велосипеди "реальним транспортним рішенням".
Як повідомлялося, з початку травня Брюссель надасть пріоритет пішоходам та велосипедистам у центрі міста, щоб сприяти дотриманню дистанції у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.