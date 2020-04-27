У містах Фінляндії через коронавірус зріс велосипедний трафік

У кількох великих фінських містах під час епідемії коронавірусу зросла кількість велосипедистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на щоденну фінську газету Keskisuomalainen.

Згідно з підрахунками, на головних вулицях Гельсінкі цієї весни було зафіксовано на 20% більше велосипедистів, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив координатор велосипедного руху столиці Оскарі Каупінмякі.

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Особливо зросла кількість тих, хто здійснює поїздки на велосипеді з рекреаційною метою.

У Куопіо, восьмому за чисельністю населення місті країни, коефіцієнт використання міських велосипедів теж був вищим у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Як повідомлялося, з початку травня Брюссель надасть пріоритет пішоходам та велосипедистам у центрі міста, щоб сприяти дотриманню дистанції у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.