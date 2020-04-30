В Іонічному морі знайшли уламки канадського військового гелікоптера 

Уламки канадського військового вертольота, який зник під час навчань НАТО, були знайдені в морі між Грецією і Італією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше Збройні сили Канади повідомили, що вертоліт потрапив в аварію після злету з канадського фрегата Fredericton в середу.

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"Уламки були виявлені в італійській зоні контролю в Іонічному морі", - сказав грецький військовий офіцер у коментарі агентству.

Шість членів екіпажу перебували на борту вертольота, коли він зник, сказав офіцер на умовах анонімності.

Грецьке громадське телебачення повідомило, що серед уламків було виявлено тіло. Але військовий офіцер цього не підтвердив, а лише заявив, що Греція відправила вертоліт для участі в рятувальній операції.

Збройні сили Канади поки не підтвердили, що уламки знайдені. Триває пошукова операція.