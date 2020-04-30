У Німеччині розповіли про результати відеоконференції у нормандському форматі

Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції під час відеоконференції обговорювали виконання рішень, прийнятих на останньому саміті у нормандському форматі в Парижі, щоб досягти конкретного прогресу для людей на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС Німеччини Гайко Мааса на сайті дипвідомства.

"Нам потрібно тривале, справжнє і перевірене припинення вогню. Тільки коли зброя мовчить, ми можемо зосередити свою енергію на поточних викликах", - сказав Маас.

У заяві відзначається, що з початку спалаху коронавірусної кризи переходи поблизу контактної лінії на Донбасі були закриті для цивільного населення.

"Це розриває сім'ї і різко обмежує життєзабезпечення готівкою, їжею та ліками. Міністри закордонних справ обговорили, як можна створювати подальші переходи та як гуманітарні установи, такі як Червоний Хрест та відповідні агенції ООН, можуть отримати безперешкодний доступ до окупованих територій", - сказав міністр.

Окремо наголошується, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) відіграє ключову роль у нагляді за виконанням Мінських угод та дотриманні режиму припинення вогню.

"Відмова сепаратистів у доступі також значно ускладнює роботу місії. Важливо, щоб місія могла відновити свою роботу і також повинна мати можливість повноцінно працювати в сепаратистських районах. Охорона здоров'я в умовах пандемії не повинна використовуватися як аргумент для того, щоб заважати роботі ОБСЄ", - сказав Маас.

Німецький міністр наголосив, що потрібна чітка прихильність з боку Росії та України, роль яких полягає у виконанні Мінських домовленостей.

"На наш погляд, частиною цього має бути те, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може виконувати свою роботу на всій території України - без обмежень та перешкод. Угоди не можуть бути реалізовані без об'єктивної оцінки спеціальної місії спостереження. Взаємна недовіра занадто велика для цього. Росія також це знає, і вона повинна чинити свій вплив на сепаратистів", - сказав Маас.

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