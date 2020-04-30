В Германии рассказали о результатах видеоконференции в нормандском формате

Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции во время видеоконференции обсуждали выполнение решений, принятых на последнем саммите в нормандском формате в Париже, чтобы достичь конкретного прогресса для людей на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса на сайте дипведомства.

"Нам нужно длительное, настоящее и проверенное прекращении огня. Только когда оружие молчит, мы можем сосредоточить свою энергию на текущих вызовах", - сказал Маас.

В заявлении отмечается, что с начала вспышки коронавируса переходы вблизи контактной линии на Донбассе были закрыты для гражданского населения.

"Это разрывает семьи и резко ограничивает жизнеобеспечение - деньгами, едой и лекарствами. Министры иностранных дел обсудили, как можно создавать дальнейшие переходы и как гуманитарные учреждения, такие как Красный Крест и соответствующие агентства ООН, могут получить беспрепятственный доступ к оккупированным территориям", - сказал министр.

Отдельно отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) играет ключевую роль в надзоре за исполнением Минских соглашений и соблюдении режима прекращения огня.

"Отказ сепаратистов в доступе также значительно усложняет работу миссии. Важно, чтобы миссия могла возобновить свою работу и также должна иметь возможность полноценно работать в сепаратистских районах. Здравоохранение в условиях пандемии не должно использоваться как аргумент для того, чтобы мешать работе ОБСЕ", - сказал Маас.

Немецкий министр подчеркнул, что нужна четкая приверженность со стороны России и Украины, роль которых заключается в выполнении Минских договоренностей.

"На наш взгляд, частью этого должно быть то, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может выполнять свою работу на всей территории Украины - без ограничений и препятствий. Соглашения не могут быть реализованы без объективной оценки специальной наблюдательной миссии. Взаимное недоверие слишком велико. Россия также это знает, и она должна оказывать влияние на сепаратистов", - сказал Маас.

Читайте также: Донбасс для спасения Путина: для чего Россия согласилась на нормандскую "встречу"