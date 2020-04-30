Лавров "пробивав" прямий діалог України з бойовиками на нормандських переговорах - Кулеба

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров під час переговорів у "нормандському форматі" намагався звести ситуацію до прямого діалогу між Україною та бойовиками так званих "Л/ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу після зустрічі.

"Певна частина розмови була присвячена спробам російського колеги завести інтерпретацію реальності в прямий діалог з умовним Донецьком та Луганськом. Україна готова говорити з українцями на окупованих територіях, ба більше, ми прагнемо цього. Але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені належним чином представляти інтереси українців з окупованих територій", - сказав Кулеба.

Він додав, що позиція України залишається незмінною і її підтримують партнери з Франції та Німеччини: є Тристороння контактна група, в якій присутні Росія, як держава-агресор, Україна, яка захищається від агресії, та ОБСЄ як посередник, що залишається ключовим механізмом для пошуку взаємоприйнятних рішень для припинення війни і деокупації.

"Я наголосив, що ми готові до діалогу по значущих питаннях, але не перетинатимемо наші "червоні лінії", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що на запланованій онлайн-зустрічі глави МЗС країн нормандського формату оцінять стан реалізації нормандських домовленостей в Парижі, спробують встановити причини стагнації мирного процесу та розроблять рішення, необхідні для надання імпульсу роботі Тристоронньої контактної групи.

У Росії раніше заявляли, що наразі не бачать сенсу проводити новий саміт у нормандському форматі, поки не реалізовано рішення, ухвалені на грудневій зустрічі лідерів у Парижі.