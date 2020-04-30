"Іншої Росії в нас немає": Кулеба розповів про перспективи нормандського саміту

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що нормандський саміт у Берліні лишається на порядку денному.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після переговорів "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС.

Кулеба запевнив, що проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" є безальтернативним завданням, але передумовою є виконання домовленостей, досягнутих на грудневій зустрічі в Парижі.

"Ніхто не сумнівається в тому, що берлінський саміт має бути проведений, але ми маємо підійти до нього із виконанням завдань паризького саміту", - пояснив міністр.

Друга умова проведення зустрічі лідерів – погодження проєкту їхнього нового спільного рішення. "Саміт заради саміту нам не потрібний", - наголосив міністр.

Відповідаючи на інші запитання журналістів, Кулеба погодився, що виконання паризьких рішень гальмується через небажання РФ виконувати свою частину домовленостей, але запевнив, що попри це, переговори про саміт тривають: "Іншої Росії в нас немає, нам треба з нею вести діалог".

Очільник МЗС відмовився робити прогнози щодо часу проведення зустрічі лідерів або навіть припускати, чи вдасться її провести до завершення пандемії.

"Ми погоджуємося з тим, що саміт потрібний, він залишається на порядку денному. Але говорити про час зарано", - заявив він.

Як повідомлялося, у четвер під час переговорів міністрів Лавров "пробивав" прямий діалог України з бойовиками на нормандських переговорах.