Епідемія у Нідерландах: кількість померлих знизилась після різкого "стрибка"

За минулу добу у Нідерландах зареєстрували 84 смерті від коронавірусу – порівняно зі 145 напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За минулу добу у Нідерландах зареєстрували 84 нові смерті від коронавірусу. Таким чином, після різкого "стрибка" вчора, коли повідомили про 145 померлих, добова кількість загиблих знову наблизилась до показників попередніх трьох днів.

Нагадаємо, у неділю-вівторок цього тижня кількість загиблих від коронавірусу у Нідерландах вперше знизилась до показників кінця березня: кількість померлих за добу коливалася між 43 та 66.

Ймовірно, "стрибок" був зумовлений затримкою даних за попередні дні. У щоденних звітах Інститут завжди зазначає, що оприлюднені цифри можуть включати дані не лише за останні 24 години, а й за попередні дні, що не потрапили у статистику раніше.

За останню добу виявили 514 нових заражень коронавірусом, що суттєво більше, ніж 386 напередодні.

Госпіталізували 84 хворих – майже стільки ж, як вчора і позавчора (76 і 88 відповідно).

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Нідерландах з початку епідемії досягла 39 316, померли загалом 4795 осіб.

Нагадаємо, в середині минулого тижня уряд Нідерландів оголосив про відкриття початкових шкіл і центрів по догляду за дітьми з 11 травня.