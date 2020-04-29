Епідемія у Нідерландах: кількість загиблих зросла після 3-денного рекордного зниження

У Нідерландах кількість загиблих від коронавірусу за добу зросла, після 3 днів зниження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останні 24 години у Нідерландах від коронавірусу померли 145 людей. До цього три дні поспіль кількість померлих за добу коливалася між 43 та 66, що стало найменшими показниками кінця березня. Останній раз кількість загиблих перевищувала "100" у суботу, тоді померли 120 хворих.

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Ймовірно, такий "стрибок" зумовлений затримкою надходження даних. "Про деяких пацієнтів повідомляють із затримкою, тому нерідко цифри доповнюються даними за попередні дні", - зазначає Інститут у коментарі до статистики.

Динаміка розвитку епідемії у Нідерландах: кількість зареєстрованих смертей (вгорі) та госпіталізацій (внизу) за добу. Інфографіка RIVM.

За останню добу виявили 386 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізували 76 людей. Вчора повідомляли про 88 госпіталізованих, позавчора – 65, у неділю – 75.

"Кількість госпіталізованих за добу продовжує знижуватися, так само – кількість померлих за добу", - зазначають у пресрелізі.

Нідерландське видання NOS також наводить дані від Національного координаційного центру з розподілу пацієнтів (LCPS) про те, що знижується також кількість хворих у реанімаціях.

Зараз у відділеннях інтенсивної терапії 804 пацієнти з коронавірусом – на 57 людей менше, ніж вчора.

"Ми бачимо подальше зниження різниці у навантаженні на систему між різними регіонами. Також спостерігається збільшення у відділеннях інтенсивної терапії пацієнтів, госпіталізованих не з Covid-19", - цитує видання Ернста Куйперса з національної мережі екстреної допомоги.

З початку епідемії, у Нідерландах зареєстрували 38 802 підтверджених випадків СOVID-19, померли 4711 хворих.

Нагадаємо, в середині минулого тижня уряд Нідерландів оголосив про відкриття початкових шкіл і центрів по догляду за дітьми з 11 травня.