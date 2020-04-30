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Эпидемия в Нидерландах: количество умерших снизилось после резкого "скачка"

Четверг, 30 апреля 2020, 18:04

За минувшие сутки в Нидерландах зарегистрировали 84 смерти от коронавируса – по сравнению с 145 накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За прошедшие сутки в Нидерландах зарегистрировали 84 новые смерти от коронавируса. Таким образом, после резкого "скачка" вчера, когда сообщили о 145 погибших, суточное количество погибших снова приблизилось к показателям предыдущих трех дней.

Напомним, в воскресенье-вторник этой недели число погибших от коронавируса в Нидерландах впервые снизилось до показателей конца марта: количество умерших за сутки колебалось между 43 и 66.

Вероятно, "скачок" был обусловлен задержкой данных за предыдущие дни. В ежедневных отчетах Институт всегда отмечает, что обнародованные цифры могут включать данные не только за последние 24 часа, но и за предыдущие дни, не попавшие в статистику раньше.

За последние сутки обнаружили 514 новых заражений коронавирусом, что существенно больше, чем 386 накануне.

Госпитализировали 84 больных – почти столько же, как вчера и позавчера (76 и 88 соответственно).

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Нидерландах с начала эпидемии достигло 39 316, умерли 4795 человек.

Напомним, в середине прошлой недели правительство Нидерландов объявило об открытии начальных школ и центров по уходу за детьми с 11 мая.

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Коронавирус Эпидемия в цифрах Нидерланды
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