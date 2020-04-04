Коронавірус у Німеччині: ситуація стабільна кілька днів поспіль

У Німеччині кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 1158 осіб, з них 141 померли протягом останньої доби.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха у четвер вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Темпи зростання смертності у Німеччині залишаються стабільними – попередні дві доби померли 145 і 149 осіб відповідно.

Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останньої доби зросла на 6082, загальна кількість інфікованих складає 85 778.

Тим часом, американський Університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, повідомляє про понад 91 000 заражень і 1275 померлих.

Баварія на півдні країни має найбільшу кількість випадків захворювання - 21,908 хворих і 349 померлих.

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