Коронавирус в Германии: ситуация стабильная несколько дней подряд

В Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигло 1158 человек, из них 141 умерли за последние сутки.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха в субботу утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Темпы роста смертности в Германии остаются стабильными - в предыдущие двое суток умерли 145 и 149 человек соответственно.

Число подтвержденных случаев заболевания за последние сутки выросло на 6082, общее количество инфицированных составляет 85 778.

Между тем, американский Университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, сообщает о более 91 000 заражений и 1275 умерших.

Бавария на юге страны имеет наибольшее количество случаев заболевания - 21 908 больных и 349 умерших.

Согласно действующему соглашению между 16 федеральными землями Германии и федеральным правительством, ограничения на общественную жизнь и правила социального дистанцирования будут действовать как минимум до 19 апреля.

Представители земель и правительства должны встретиться за пять дней до этого срока и решить, нужно ли продлевать меры.