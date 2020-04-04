Коронавірус в Австрії: за добу одужали більше людей, ніж захворіли

В Австрії кількість людей, які одужали після інфікування коронавірусом, за останні 24 години росла швидше, ніж число нових підтверджених інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністерство охорони здоров'я Австрії повідомило, що станом на 8 ранку суботи загальна кількість підтверджених випадків становить 11 525, що на 354 більше, ніж днем ​​раніше.

При цьому за останню добу з лікарень було виписано 485 осіб, а загальне число пацієнтів, які одужали, зросло до 2507 осіб.

В Австрії відзначають позитивну тенденцію в боротьбі з коронавірусів, а щоденні темпи зростання підтверджених випадків впали в останні дні до менш ніж 5%.

І все ж міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер застеріг від передчасних висновків.

"Ми ще не досягли наших цілей. Але ми бачимо, що ми - якщо будемо продовжувати триматися разом і залишатися зосередженими - зможемо досягти їх", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Себастіан Курц раніше заявляв, що маски покупцям роздаватимуть на входах до магазинів.

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