Коронавирус в Австрии: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

В Австрии число выздоровевших после инфицирования коронавирусом за последние 24 часа росло быстрее, чем число новых подтвержденных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министерство здравоохранения Австрии сообщило, что по состоянию в 8 утра субботы общее количество подтвержденных случаев составило 11 525, что на 354 больше, чем днем ранее.

При этом за последние сутки из больниц были выписаны 485 человек, а общее число выздоровевших выросло до 2507 человек.

В Австрии уже осторожно говорят о положительной тенденции в борьбе с коронавирусом, так как ежедневные темпы роста подтвержденных случаев упали в последние дни до менее чем 5%.

И все же министр здравоохранения Рудольф Аншобер предостерег от преждевременных выводов.

"Мы еще не достигли наших целей. Но мы видим, что мы - если мы будем продолжать держаться вместе и оставаться сосредоточенными - сможем достичь их", - сказал он.

Напомним, канцлер Себастьян Курц ранее заявлял, что маски покупателям будут раздавать на входах в магазины.