Австрія відстежуватиме дані смартфонів для боротьби з коронавірусом

Австрійський уряд планує використовувати дані місцярозташування смартфонів для боротьби із поширенням коронавірусу.

Про це заявив канцлер країни Себастіан Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, додаткові заходи з боротьби з пандемією необхідні, оскільки країна планує в найближчому майбутньому послабити заборону на вихід із дому.

Два мільйони австрійців не мають смартфонів, тому уряд розглядає можливість роздати їм брелоки, що повідомляють про місцерозташування. Одночасно також є потреба у швидкому тестуванні на коронавірус та ізоляція тих, хто контактував з інфікованими, зазначив Курц.

Також, за його словами, особливо необхідно захистити групи ризику, продовжити дію вимог про утримання дистанції між людьми та забезппечити більш широке застосування захисник масок.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 5 квітня в Австрії зафіксовано 11781 випадок зараження, від хвороби померли 186 людей.