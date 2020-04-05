Австрия будет отслеживать данные смартфонов для борьбы с коронавирусом

Австрийское правительство планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, дополнительные меры по борьбе с пандемией необходимы, поскольку страна планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома.

Два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, сообщающие о местоположении. Одновременно также есть потребность в быстром тестировании на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.

Также, по его словам, особенно необходимо защитить группы риска, продлить действие требований о удержании дистанции между людьми и обеспечить более широкое применение защитник масок.

По данным ресурса Worldometers, что отслеживает распространение коронавірусної инфекции, по состоянию на 5 апреля в Австрии зафиксировано 11781 случай заражения, от болезни умерли 186 человек.