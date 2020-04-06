Коронавірус у Франції: число померлих перевищило 8 тисяч, кількість смертей у лікарнях спадає

У Франції кількість жертв коронавірусу досягло 8078, з них 2189 померли у будинках для літніх людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Кількість смертей у порівнянні з попередньою добою зросла на 748. Водночас у лікарнях протягом останньої доби померли 357 пацієнтів, що помітно менше, ніж у суботу – 441.

Решта у недільній статистиці смертності – померлі з будинків літніх людей. Дані щодо них досі є неповними, оскільки ще не всі установи передали інформацію французькому МОЗ.

Всього з початку епідемії було госпіталізовано 28 891 пацієнта з хворобою COVID-19, це на 748 осіб більше, ніж попередньої доби ("з урахуванням збільшення числа видужань").

Починаючи з суботи, в реанімацію потрапили 140 пацієнтів (176 в період з п'ятниці по суботу). В цілому в реанімації перебувають 6 978 пацієнтів. За останні 24 години з реанімації вийшли 250 осіб.

Всього з початку епідемії з лікарень виписали 16 183 людини.

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