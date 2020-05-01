Прем'єр Британії заявив, що країна пройшла пік епідемії
Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу, і наступного тижня він представить план відновлення економіки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Він сказав, що Британія "пройшла пік" спалаху вірусу, але підкреслив, що країна не повинна "ризикувати другим сплеском".
"Сьогодні я можу підтвердити, що вперше ми пройшли пік цієї хвороби. Ми пройшли пік і знаходимося на низхідному етапі, і у нас є багато причин сподіватися на довгострокову перспективу", - сказав Джонсон.
Джонсон зазначив, що маски для обличчя будуть корисні як частина стратегії виходу з ізоляції.
В даний час близько 26 771 людини померли від цього вірусу у Британії, з них 674 людини – за останню добу.
Прем'єр-міністр сказав, що" тепер ми можемо бачити сонячне світло", але наполягав на тому, що для того, щоб уникнути "катастрофи другого піку", Британія повинна зберегти коефіцієнт R - число людей, яким одна інфікована людина передасть вірус, - нижче одиниці.
Джонсон повернувся на роботу в понеділок, оговтавшись після зараження вірусом, через який прем'єр навіть потрапив до реанімації.
Перший розгляд питання про подальшу долю обмежувальних заходів має відбутися до 7 травня, і наукові радники готують міністрам варіанти їх можливого послаблення.
Як повідомлялося, майже 9000 осіб отримали штрафи за порушення карантинних обмежень, введених через коронавірус, в Англії та Уельсі.