Премьер Британии заявил, что страна прошла пик эпидемии

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса, и на следующей неделе он представит план восстановления экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Он сказал, что Британия "прошла пик" вспышки вируса, но подчеркнул, что страна не должна "рисковать вторым всплеском".

"Сегодня я могу подтвердить, что мы прошли пик этой болезни. Мы прошли пик и находимся на нисходящем этапе, и у нас есть много причин надеяться на долгосрочную перспективу", - сказал Джонсон.

Джонсон отметил, что маски для лица будут полезны как часть стратегии выхода из изоляции.

В настоящее время около 26 771 человека умерли от этого вируса в Британии, из них 674 человека – за последние сутки.

Премьер-министр сказал, что" теперь мы можем видеть солнечный свет", но настаивал на том, что для того, чтобы избежать "катастрофы второго пика", Британия должна сохранить коэффициент R - число людей, которым одна инфицированный человек передаст вирус, - ниже единицы.

Джонсон вернулся на работу в понедельник, оправившись после заражения вирусом, через который премьер даже попал в реанимацию.

Первое рассмотрение вопрос о дальнейшей судьбе ограничительных мер должно состояться до 7 мая, и научные советники готовят министрам варианты их возможного ослабления.

Как сообщалось, почти 9000 человек получили штрафы за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, в Англии и Уэльсе.