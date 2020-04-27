Джонсон обіцяє найближчими днями презентувати план виходу Британії з карантину

Прем’єр-міністр Британії обіцяє найближчими днями представити план послаблення карантинних обмежень в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що уряд представить план послаблення карантинних обмежень в країні найближчими днями.

Він зазначив, що поки що не може сказати, як швидко та коли можуть початися послаблення.

"Хочу запевнити, що ці рішення будуть прийматися з максимальною прозорістю, і я буду ділитися усіма нашими напрацюваннями та міркуваннями з вами, британським народом. Звісно, ми будемо, як завжди, керуватися науково обґрунтованою інформацією, як і робили від самого початку", - зазначив Борис Джонсон.

Нагадаємо, сьогодні британський прем’єр вперше вийшов на роботу - через місяць після того, як у нього виявили коронавірус. Він провів тиждень у лікарні Святого Фоми в Лондоні, включаючи три ночі в реанімації, після того як був госпіталізований 5 квітня.

Джонсон повертається до своїх постійних обов'язків - головування на черговому ранковому засіданні уряду щодо ситуації з хворобою, переговорів зі старшими міністрами та офіційними особами.

Близько 10 днів тому міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок казав, що кількість смертей від коронавірусу поки надто висока, щоб починати обговорювати стратегію виходу з карантину, а його колега Надін Дорріс висловила думку, що Британія зможе повернутися до нормального життя лише після появи вакцини від коронавірусу.

Станом на вечір 26 квітня, за даними Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні зросла до 152 840, померли 20 732 хворих.

Англія, Шотландія й Уельс вчора повідомили про значно меншу кількість смертей від коронавірусу, ніж напередодні.