Коронавірус: у Німеччині кількість заражень перевищила 160 тис., видужали – майже 127 тис.

У Німеччині кількість заражень коронавірусом перевищила 160 тисяч, більшість інфікованих вже вилікувалися.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом останньої доби у Німеччині від коронавірусної хвороби померли 193 людини, при цьому напередодні повідомлялося про 173 померлих.

Загальне число летальних випадків склало 6481.

Загалом вірус у Німеччині виявили у 160 758 осіб , приріст хворих за минулу добу склав 1639.

Хворобу подолали майже 127 тисяч осіб.

Найбільша кількість випадків зараження зафіксована в Баварії (42 489), Північному Рейні-Вестфалії (33 058) і Баден-Вюртемберзі (31 919).

Як повідомлялося, Федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.