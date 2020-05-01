Коронавирус: в Германии число заражений превысило 160 тыс., выздоровевших – почти 127 тыс.

В Германии количество заражений коронавирусом превысило 160 тысяч, большинство инфицированных уже вылечились.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних суток в Германии от коронавирусной болезни умерли 193 человека, при этом накануне сообщалось о 173 умерших.

Общее число летальных исходов составило 6481.

Всего вирус в Германии обнаружили у 160 758 человек, прирост больных за минувшие сутки составил 1639.

Болезнь преодолели почти 127 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (42 489), Северном Рейне-Вестфалии (33 058) и Баден-Вюртемберге (31 919).

Как сообщалось, Федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.