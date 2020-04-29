Німеччина не рекомендує туристичні поїздки за кордон принаймні до середини червня

Федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За інформацією джерела видання, у середу уряд продовжить суворе попередження для всіх туристичних поїздок за кордон принаймні до 14 червня. МЗС погодило таке рішення незадовго до засідання уряду.

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Затверджений у міністерстві документ залишає відкритим питання про те, чи будуть можливі поїздки у літню відпустку, яка у деяких федеральних землях почнеться в кінці червня.

У документі сказано, що цей захід повинен діяти "до подальшого повідомлення", але, щонайменше, до 14 червня. До цієї дати ситуація повинна бути переглянута. Німеччина хоче тісно координувати свої дії з сусідами по ЄС.

Німеччина обмежила поїздки за кордон для своїх громадян 17 березня.

Нагадаємо, Австрії заявила про намір поступово відкрити кордон для туристів з Чехії та Німеччини.

Берлін після цього застеріг від надшвидкого відновлення туризму.

Новина виправлена після публікації.