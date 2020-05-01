Пристайко: з України виїдуть тисячі сезонних робітників, йдеться про сотні рейсів

В уряді очікують, що найближчим часом за кордон виїдуть кілька тисяч сезонних працівників, для яких будуть організовувати чартерні рейси українськими перевізниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

"Ведеться мова про тисячі людей для працевлаштування, ми говоримо про декілька сотень рейсів, які доведеться здійснити нашим авіалініям, щоб перевезти таку групу людей. Очікують працевлаштування наших людей Польща, Німеччина, Чехія і взагалі країни навколо України", - сказав Пристайко.

Він розповів, що вже проведені переговори з представниками Австрії та Ізраїлю, на понеділок заплановані переговори з фінськими колегами.

"До нас вже звернулися декілька урядів, з тим що очікуються організовані групи українців. Я вчора говорив с австрійським міністром закордонних справ і йдеться про 802 наших працівників, яких очікують 44 фірми. Є переговори з Ізраїлем, в понеділок очікується розмова з фінськими колегами", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".