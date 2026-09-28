Міністри оборони ЄС у Брюсселі обговорять військову підтримку України

Міністри оборони країн ЄС зберуться у понеділок у Брюсселі, щоб обговорити військову підтримку України та гібридні загрози з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

До засідання міністрів ЄС, яке очолюватиме головна дипломатка Кая Каллас, долучиться очільник Міністерства оборони України Євгеній Хмара.

Після неформального виступу міністра оборони України у режимі відеоконференції Рада зосередиться на таких темах, як протиповітряна оборона, місія ЄС з навчання українських військових, промислова співпраця та протидія російському "тіньовому флоту".

Міністри ЄС також обміняються думками щодо гібридних загроз та ситуації на Близькому Сході. Також буде порушено питання закупівель у сфері оборони.

Засідання розпочнеться о 10:00 за Брюсселем. Йому передуватиме зустріч Європейського оборонного агентства, на якій головуватиме Каллас.

Минулого тижня міністр оборони Євгеній Хмара у телефонній розмові з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом обговорив закриття дефіциту оборонного бюджету України на цей рік і фінансування потреб на 2027 рік.

У серпні президент Володимир Зеленський оцінював нестачу коштів у оборонному бюджеті України на 2026 рік у 27 млрд євро.

18 вересня Україна отримала від Євросоюзу 3,3 млрд євро, які мають піти на закупівлю безпілотників і ракет.

25 вересня країни-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні коштів у розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.