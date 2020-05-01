"Ми не Радянський союз": в уряді обіцяють не перешкоджати виїзду українців за кордон

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко запевнив, що уряд не заважатиме українцям, які захочуть виїхати на сезонні роботи в Європу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Ми не забороняємо, не можемо і не будемо. Ми не Радянський союз, ми нікого не тримаємо за "залізною завісою". Ми намагаємося упорядкувати працевлаштування за кордоном на базі тих обмежень, які були введені для всіх громадян України", - сказав Пристайко.

За його словами, уряд прагне надати процесу виїзду максимальну організованість і по можливості очікує централізовані звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітниках.

"Ми очікуємо також гарантоване працевлаштування не менше 3 місяців. Ми очікуємо, що приїзд цих груп буде організований і скоординований, можливо, чартерні рейси. Обсервація та інші заходу будуть забезпечені як в країні куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні в Україну", - сказав Пристайко.

Віцепрем'єр також підтвердив, що в Україні немає заборони на пересування, а є лише певні обмеження, пов’язані є епідемією коронавірусу.

"Уряд в принципі контролює ситуацію, нам вдається вийти з мінімальними втратами і зберегти життя і здоров’я, в тому числі завдяки тим твердим заходам з обмежень пересувань. Але це стосується не сезонних робітників, це стосується всіх українців. Це не те, що придумала Україна, такі обмеження вводяться всіма країнами світу", - додав він.

Пристайко зазначив, що уряд все ж таки розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном. "Але ми усвідомлюємо, що запропонувати найбільш ефективній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми не можемо, але і перепон не чинитимемо", – сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".