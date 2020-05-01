"Мы не Советский союз": в Кабмине обещают не припятствовать выезду украинцев за границу

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заверил, что правительство не будет мешать украинцам, которые захотят выехать на сезонные работы в Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал сегодня на брифинге.

"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, правительство стремится придать процессу выезда максимальную организованность и по возможности ожидает централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих.

"Мы ожидаем также гарантированное трудоустройство не менее 3 месяцев. Мы ожидаем, что приезд этих групп будет организован и скоординирован, возможно, чартерные рейсы. Обсервация и другие меры будут обеспечены как в стране куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении в Украину", - сказал Пристайко.

Вице-премьер также подтвердил, что в Украине нет запрета на передвижение, а есть только определенные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

"Правительство в принципе контролирует ситуацию, нам удается выйти с минимальными потерями и сохранить жизнь и здоровье, в том числе благодаря тем твердым мерам по ограничению передвижений. Но это касается не сезонных рабочих, это касается всех украинцев. Это не то, что придумала Украина, такие ограничения вводятся всеми странами мира", - добавил он.

Пристайко отметил, что правительство все же рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за рубежом. "Но мы понимаем, что предложить наиболее эффективной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы не можем, но и преград делать не будем", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".