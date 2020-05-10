Шотландия, в отличие от Британии, и дальше будет призывать людей оставаться дома.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в своем Twitter.

Заявление появилось в связи с изменением лозунга британского правительства по борьбе с коронавирусом: "Сохраняйть бдительность, контролировать вирус, защищать жизнь", вместо "Оставайтесь дома, помогайте врачам, спасайте жизни". Лозунг решили изменить в связи с подготовкой к ослаблению карантина.

"Конечно, это его дело [премьера Британии Бориса Джонсона – прим.ред.] – решать, что лучше всего подходит для Англии. Но, учитывая важность нынешнего момента в нашей борьбе с вирусом, моим четким посланием к Шотландии на этом этапе остается следующее – оставайтесь дома и спасайте жизни", - заявила Стерджен.

The Sunday papers is the first I’ve seen of the PM’s new slogan. It is of course for him to decide what’s most appropriate for England, but given the critical point we are at in tackling the virus, #StayHomeSaveLives remains my clear message to Scotland at this stage. https://t.co/zrnEgTC15H — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 10, 2020

Она добавила, что с правительством Шотландии не консультировались по этому поводу, и об изменении правительственного лозунга она узнала "из воскресных газет".

Как отмечает ВВС, новый лозунг британского правительства критикуют за то, что он недостаточно четкий и убедительный.

Читайте также Британия планирует ввести 14-дневный карантин для прибывших авиарейсами

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, по состоянию на вечер субботы, в стране от коронавируса умерли 346 человек – почти вдвое меньше, чем 626 в пятницу. Вероятно, причиной является традиционная для выходных дней задержка данных. За сутки обнаружили 3896 новых больных – меньше, чем в пятницу.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали уже 215 260 подтвержденных больных коронавирусом, из них умерли 31 587. Тест на коронавирус сдали более 1,2 миллиона британцев.