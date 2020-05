Шотландия, в отличие от Британии, и дальше будет призывать людей оставаться дома.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в своем Twitter.

Заявление появилось в связи с изменением лозунга британского правительства по борьбе с коронавирусом: "Сохраняйть бдительность, контролировать вирус, защищать жизнь", вместо "Оставайтесь дома, помогайте врачам, спасайте жизни". Лозунг решили изменить в связи с подготовкой к ослаблению карантина.

"Конечно, это его дело [премьера Британии Бориса Джонсона – прим.ред.] – решать, что лучше всего подходит для Англии. Но, учитывая важность нынешнего момента в нашей борьбе с вирусом, моим четким посланием к Шотландии на этом этапе остается следующее – оставайтесь дома и спасайте жизни", - заявила Стерджен.

The Sunday papers is the first I’ve seen of the PM’s new slogan. It is of course for him to decide what’s most appropriate for England, but given the critical point we are at in tackling the virus, #StayHomeSaveLives remains my clear message to Scotland at this stage. https://t.co/zrnEgTC15H