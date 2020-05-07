Паризький регіон змінить робочі години і введе спецперепустки, щоб розвантажити транспорт 

Влада паризького регіону Іль-де-Франс, профспілки і громадські організації в середу, 6 травня, підписали хартію, покликану обмежити число поїздок у громадському транспорті в час пік після зняття карантинних заходів 11 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Згідно з досягнутими домовленостями, підприємства дозволять більшій частині співробітників працювати з дому, а також змінити години роботи для того, щоб уникнути перевантаженості метро і автобусів.

Як розповіла голова регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, організації закликали після 11 травня дозволити всім співробітникам, переведеним на віддалену роботу, продовжити її.

Через тиждень 10% найманих працівників переведуть в офіс, а через два тижні - 20%.

Для тих, хто буде змушений приїжджати на робоче місце, змінять графік: робочий день для всіх буде починатися і закінчуватися в різний час.

Головна мета домовленостей - знизити пасажиропотік у громадському транспорті більш ніж в три рази у порівнянні з періодом до початку карантину. Вдень транспортні оператори RATP і SNCF, які здійснюють пасажирські перевезення в Іль-де-Франс, повинні перевозити не більше ніж 1,5 мільйона пасажирів, тоді як зазвичай ця цифра перевищує п'ять мільйонів.

Читайте також У Франції з 11 травня всіх зобов’яжуть носити маски у громадському транспорті

Один із заходів, що допоможе регулювати пасажиропотік і не допустити тисняви ​​- введення спеціальної довідки від працедавця, яка дозволить пасажирам їздити громадським транспортом в певний час.

Поїздки автомобілем або велосипедом обмежувати не будуть. Як саме буде організований контроль, стане відомо найближчими днями.

Після 11 травня носіння масок в громадському транспорті стане обов'язковим.

Як повідомлялося, Париж на етапі послаблення карантину планує залишати "велосипедними" близько 50 км деяких із найжвавіших вулиць міста. Ще 30 вулиць будуть діяти тільки для пішоходів. Мер Парижа Анн Ідальго каже, що деякі закриття вулиць можуть стати постійними.