У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку 

У Роттердамі знайшли мертвою 39-річну громадянку України, яка була членом екіпажу судна Regal Princess.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Українській правді" розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, тіло 39-річної жінки виявили 10 травня у воді за бортом судна Regal Princess.

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За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть наступила внаслідок самогубства, сказав Погорельцев.

Тіло загиблої доправили до місцевого моргу, а родичам померлої повідомлено про факт смерті.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.