В Нидерландах за бортом круизного судна нашли мертвой украинку

В Роттердаме нашли мертвой 39-летнюю гражданку Украины, которая была членом экипажа судна Regal Princess.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Украинсокй правде" рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, тело 39-летней женщины обнаружили 10 мая в воде за бортом судна Regal Princess.

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По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства.

Тело погибшей доставили в местный морг, а родственникам умершего сообщили о факте смерти.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.