Чотири депутати парламенту Сербії оголосили голодування

Чотири члени парламенту Сербії оголосили голодування, причому із різних причин: два депутати від опозиції протестують проти Косова, а двоє інших від правлячої партії незадоволені поведінкою опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Все почалося посеред сесії Національної асамблеї 10 травня, коли депутати обговорили, а потім ухвалили поправки до низки законів про парламентські та місцеві вибори та боротьбу з хворобами, щоб вибори відбулися 21 червня.

Першим голодування оголосив незалежний депутат Міладін Шеварліч, оскільки йому не вдалося ініціювати парламентські дебати з приводу порушень територіальної цілісності та суверенітету Сербії та зневаги до Резолюції Ради Безпеки ООН 1244 про Косово.

Шеварліч після ночі, проведеної біля парламенту, заявив, що Косово є найважливішим питанням для Сербії. У понеділок (11 травня) він оголосив про можливість припинити голодування через те, що і влада, і опозиція "плагіатували" його.

Лідер правого руху "Dveri" Бошко Обрадович приєднався до Шеварліча в неділю, щоб підтримати свого колегу та вимагати, щоб парламент провів дебати щодо Косова, а також протестував проти ідеї проведення виборів під час коронавірусної епідемії.

Обрадович пояснив у Twitter, що його в першу чергу мотивувало бажання зберегти Косово в межах Сербії. "Також через порушення Конституції, крах демократії та перенесення виборів", - написав він.

Тоді депутати правлячої Сербської прогресивної партії Олександр Мартинович та Сандра Божич покинули сесію, щоб влаштувати страйк, вимагаючи, щоб "прокуратура реагувала" на дії Обрадовича.

Мартинович сьогодні заявив, що "час прокуратури відреагувати, виконати свою справу та розпочати прокурорське розслідування проти Обрадовича та його наставника Драгана Джиласа", президента опозиційної Партії свободи і справедливості.

Спікер парламенту Сербії Мая Гойкович заявила в понеділок, що серйозно стурбована здоров'ям Шеварліча, Мартиновича та Божича, які голодували останні два дні. Вона натякнула, що Обрадович не дотримувався голодування протягом ночі.

Поправки до законодавства мають на меті забезпечити відновлення виборчого процесу навіть на тлі спалаху вірусу, дозволяючи перевірку підписів підтримки здійснювати не лише в офісах державних нотаріусів, а й у муніципальних та міських управліннях.

Загальні, провінційні та місцеві вибори в Сербії відбудуться 21 червня. Опозиція вимагає відкласти їх хоча б до осені.