Четыре депутата парламента Сербии объявили голодовку

Четыре члена парламента Сербии объявили голодовку, причем по разным причинам: два депутата от оппозиции протестуют против Косова, а двое других от правящей партии недовольны поведением оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Все началось в середине сессии Национальной ассамблеи 10 мая, когда депутаты обсудили, а затем приняли поправки в ряд законов о парламентских и местных выборах и борьбу с болезнями, чтобы выборы состоялись 21 июня.

Первым голодовку объявил независимый депутат Миладинови Шеварлич, поскольку ему не удалось инициировать парламентские дебаты по поводу нарушений территориальной целостности и суверенитета Сербии и пренебрежения к Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 о Косово.

Шеварлич после ночи, проведенной у парламента, заявил, что Косово является важнейшим вопросом для Сербии. В понедельник (11 мая) он объявил о возможности прекратить голодовку из-за того, что и власть, и оппозиция "сплагиатили" его.

Лидер правого движения "Dveri" Бошко Обрадович присоединился к Шеварличу в воскресенье, чтобы поддержать своего коллегу и требовать, чтобы парламент провел дебаты по Косову, а также протестовал против идеи проведения выборов во время коронавирусной эпидемии.

Обрадович объяснил в Twitter, что его в первую очередь мотивировало желание сохранить Косово в пределах Сербии. "Также из-за нарушения Конституции, краха демократии и переноса выборов", - написал он.

Тогда депутаты правящей Сербской прогрессивной партии Александр Мартынович и Сандра Божич покинули сессию, чтобы устроить забастовку, требуя, чтобы "прокуратура реагировала" на действия Обрадовича.

Мартынович сегодня заявил, что "пора прокуратуре отреагировать, выполнить свое дело и начать прокурорское расследование против Обрадовича и его наставника Драгана Джиласа", президента оппозиционной Партии свободы и справедливости.

Спикер парламента Сербии Майя Гойкович заявила в понедельник, что серьезно обеспокоена здоровьем Шеварлича, Мартыновича и Божича, которые голодали последние два дня. Она намекнула, что Обрадович не соблюдал голодовку в течение ночи.

Поправки в законодательство имеют целью обеспечить восстановление избирательного процесса даже на фоне вспышки вируса, позволяя проводить проверку подписей поддержки не только в офисах государственных нотариусов, но и в муниципальных и городских управлениях.

Общие, провинциальные и местные выборы в Сербии состоятся 21 июня. Оппозиция требует отложить их хотя бы до осени.